Niente China Cup con la Repubblica Ceca per Jakub Jankto: il centrocampista ha riportato una contusione alla coscia, come comunicato dall'Udinese. La nota del club friulano: "Udinese Calcio informa che il giocatore Jakub Jankto non prenderà parte alla China Cup prevista dal 22 al 26 marzo con la nazionale della Repubblica Ceca a causa di un lieve trauma contusivo riportato al vasto laterale della coscia destra durante la sfida di domenica scorsa contro il Sassuolo. In accordo con lo staff medico della nazionale ceca Jankto farà rientro a Udine nella giornata di martedì per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte dello staff medico della Società".