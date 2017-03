Brutta storia a lieto fine in casa Udinese. Domenica, al termine della partita vinta col Palermo, Emil Hallfredsson ha lanciato la sua maglietta ai tifosi sugli spalti. L'ha raccolta un bambino di 10 anni, al quale un adulto l'ha rubata scappando. La sua maestra Dida Ghini ha lanciato un appello via social all'Udinese, che ha deciso di invitare il piccolo in sede per riceverne una nuova dallo stesso centrocampista islandese quando rientrerà dall'impegno con la nazionale.