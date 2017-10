Non siamo belli, quello è sicuro, la squadra che si era vista giocare bene nelle prime giornate ormai è un lontano ricordo. Ma bisognava tornare a fare punti e tralasciando per un attimo il gioco quelli sono arrivati. Certo la sfida contro il Sassuolo ha per certi versi confermato un tecnico che non ha più ordine e idee da trasmettere sul campo. Una squadra disordinata che portava avanti il pallone in qualche modo è riuscita a fare bottino pieno grazie all'unica buona giocata concretizzata in rete da Barak.



Il centrocampista ceco era stato tra i migliori della prima fase di stagione, ma un po' messo in disparte e un po' calato causa le brutte prestazioni dei friulani stava scomparendo. Con il ritorno di Behrami è lui il giocatore che rende meglio in mezzo al campo e a quanto pare ha anche la freddezza che serve in fase realizzativa. Con questo assetto ritrovato potrebbe farne le spese Fofana che per quanto fortissimo, fatica a trovare i giusti tempi di inserimento nel contesto della squadra.



L'attacco del tutto improvvisato con Perica, Lasagna e Matos non ha per niente entusiasmato, ma ha sicuramente creato confusione in una squadra, il Sassuolo, che poteva facilmente essere messa in crisi. Infine una difesa arrangiata in qualche modo è riuscita con carattere a sopperire alle varie assenze di centrali come Angella e Nuytinck. Vi dirò che prima della sfida contro il Sassuolo avrei quasi sperato in una sconfitta, per porre fine a questa gestione che sta diventando troppo intimorita e improvvisata.



La voce poi di un Guidolin contattato per tornare a sedere sulla sua panchina aveva fatto il resto. Ma è anche vero che Delneri merita ancora un po' di tempo, il carattere dimostrato in campo nella sfida di ieri è comunque un tratto importante e da non sottovalutare. Bisognerà però vedere che non ci siano ricadute e da questo punto di vista è perfetta la partita casalinga contro l'Atalanta. I Pozzo avevano chiesto 4 punti in due gare per la riconferma, ci siamo quasi ma da queste parti di questi tempi tutto può cambiare da un giorno all'altro.