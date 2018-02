L'Udinese incappa nella prima sconfitta dopo una serie di nove risultati utili consecutivi (escluso il recupero contro la Lazio), un risultato figlio del gol del vantaggio annullato a Barak dopo tre minuti di consultazione con il Var. Non sono solito tirare in ballo situazioni arbitrali di qualsiasi genere esse siano, ma stavolta mi sento di valutarla perlomeno in quanto decisiva sull'andamento della gara. L'Udinese se la stava giocando alla pari contro il Torino e la partita era particolarmente bella, i friulani la sbloccano, dopo una traversa colpita il pallone finisce sui piedi di Lasagna che serve Barak per il facile piattone a rete.



C'è l'analisi del Var e la preoccupazione maggiore è su un possibile fuorigioco in partenza dell'azione, invece viene fischiato un fallo di Maxi Lopez su Burdisso. Il fallo di per se è lieve ma potrebbe essere anche sanzionato se fosse protagonista nell'azione, invece accade prima della traversa colpita da Lasagna e Burdisso riprende la sua posizione quando Barak va alla conclusione. Detto questo, non do particolare importanza alla giusta o sbagliata valutazione, quanto a una squadra che dopo questo episodio ha perso completamente di mano l'incontro.



Ci sta nell'arco di una gara di subire torti o avere dei vantaggi, ma ciò che non bisogna perdere assolutamente è il filo con ciò che si sta facendo. La squadra si è smarrita, il torto subito ha avuto la meglio sui caratteri dei giocatori che a quel punto si sono sentiti di aver comunque già perso la gara e gli attacchi sono diventati sterili. Questo è il fattore mentale su cui bisogna lavorare e su cui questo gruppo non deve più ricadere, altrimenti non siamo più padroni del nostro destino ma ci affidiamo al caso.



Per il resto i ragazzi hanno giocato bene e fisicamente sono a posto, nonostante l'assenza di Danilo, la triade difensiva con Stryger-Nuytick-Samir non ha demeritato anche se il centrale non è stato impeccabile sul gol di testa da calcio d'angolo di N'Koulou. Il centrocampo resta il punto di forza, mentre davanti Maxi Lopez aldilà dell'occasione del gol annullato, troppo spesso si è mostrato falloso bloccando altre occasioni dei suoi compagni. Molto meglio De Paul come spalla di Lasagna, perlomeno in questo momento, ma ora dimentichiamo tutto e occhi puntati sulla Roma in arrivo sabato al Friuli.