Questa squadra è strana forte, ha iniziato il campionato giocando bene me perdendo praticamente tutte le partite, poi una giornata fortunata aveva fatto sparire tutte le paure e la vittoria con la Samp era stata portata a casa senza indagare più di tanto. Poi il crollo di Firenze, dove la cosa più preoccupante non è il risultato perchè è un campo storicamente ostico ai friulani, ma la completa assenza dal gioco per almeno un tempo. Una squadra che non ha minimamente pensato a tessere qualche trama di gioco ma preoccupata solo di difendere.



Manca fiducia, manca il concetto e la libertà del scendete in campo e date del vostro meglio, perchè altrimenti la situazione non si spiega. I ragazzi quest'anno sono forti, ci sono delle individualità che spiccano ma c'è anche una bella amalgama di giocatori per bene e che hanno voglia di fare bene. L'errore di Bizzarri sul secondo gol di Thereau pero' mi ha aperto il mondo del concetto di fiducia e forse no è un caso che i protagonisti siano proprio loro.



Thereau deve aver passato le ultime notti sperando in una giornata come questa di fronte alla sua ex squadra per dimostrare tutto il suo valore e alimentare qualche rimpianto. Ma sappiamo che su questo capitolo rimpianti non ce ne sono perchè nessuno ha mai messo in discussione il valore del francese, la scelta al tempo è stata fatta perchè poteva far bene a entrambi. Il fatto che Thereau ci abbia segnato una doppietta è la dimostrazione che da una parte si è avuto ragione.



Sull'altra parte bisogna ancora lavorare e l'errore di Bizzarri fotocopia di quello che è costato il posto da titolare a Scuffet ne è la dimostrazione. Far pagare a un giocatore così giovane un errore che a quanto pare compiono anche i giocatori più esperti è qualcosa su cui riflettere. Sia chiaro non sto dicendo che l'Udinese ha perso a Firenze perchè non gioca Scuffet in porta, ma credo che se si è dimostrato coraggio e fiducia quando si è lasciato partire Thereau affidandosi all'idea Maxi Lopez, lo stesso coraggio non si sia visto nella mossa Bizzarri titolare.



La fiducia è una cosa che lavora in ogni settore del campo, se decidi di togliere la fiducia a un giocatore giovane in porta e ad affidarti a uno più esperto, questo tipo di approccio poi è difficile non passarlo anche a tutto il resto del gruppo. Con il risultato di una squadra che fatica a poter esprimere il proprio reale valore perchè bloccata da mille paure. Ma ci si può lavorare ed anzi credo proprio che la strana coincidenza dell'errore di Bizzarri abbia dato parecchio da riflettere a Delneri e ora passa a lui la palla.