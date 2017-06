Ci voleva proprio, la nomina di Manuel Gerolin come direttore sportivo dell'Udinese è qualcosa che fa bene al cuore di tutti i friulani. La chioma bionda che ha vestito la casacca bianconera dal 1980 al 1985 è tornata a casa, la sua capigliatura legata alla maglia dell'epoca di Zico è un immagine impressa nella mente di tutti i tifosi dell'Udinese. E' la quarta volta che viene richiamato dalla famiglia Pozzo, ma stavolta con un ruolo di primaria importanza quale quello di DS.



E' uno di casa Gerolin, che dall'allontanamento dal Palermo ha sempre avuto parole di elogio per l'operato dell'Udinese. Il nuovo ds va a colmare una lacuna delle ultime stagioni dei friulani, visto che i suoi predecessori non si sono rivelati all'altezza o non sono stati messi nelle condizioni di poterlo essere. Un altro bel passo della nuova Udinese che sta nascendo, ma i tasselli sembrano tutti buoni, anche perché Gerolin conosce molto bene il reparto scouting dell'Udinese avendoci lavorato per quasi una decade, prima come capo osservatori e poi come responsabile per il sudamerica.



Dopo tre anni di buio, con la scelta di Delneri sulla panchina, i Pozzo sembrano essere ritornati padroni della situazione ed hanno iniziato ad imboccare una sequenza di strade giuste che li sta premiando. L'esplosione dei tre di centrocampo Balic-Fofana-Jankto fa brillare gli occhi solo a pensarci, il sogno di vedere Scuffet con la maglia da titolare nella prossima stagione si sta concretizzando e le convocazioni per nazionale maggiore ed europei U21 sono il suggello.



Ora per dare continuità e soprattutto un rapporto più sereno con la stampa è stato nominato Manuel Gerolin, a questo punto la sensazione è che quello scetticismo verso qualsiasi mossa operata dai vertici di Piazzale Argentina verrà meno, ed anzi sarà la fiducia nei confronti della società a regnare. E' ancora presto per lasciarsi andare a previsioni ottimistiche, ma dall'inaugurazione del nuovo stadio un po' di frenesia e diverse scelte sbagliate avevano fatto perdere la bussola un po' a tutti, ma non è mai troppo tardi il cuore è fresco e pronto ad affidarsi a nuove gioie a tinte bianconere.