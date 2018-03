Ci risiamo, la cara vecchia crisi da assuefazione, quel momento in cui il Friuli si ferma perchè la felicità non è cosa per noi, i ragazzi perdono la quinta partita di fila dopo aver per un attimo accarezzato il sogno europeo. Ma da queste parti pare essere un progetto aziendale: salvarsi e valorizzare i giocatori, inutile poi chiedersi perchè la squadra da un momento all'altro, raggiunta una posizione di classifica serena, si sieda inesorabilmente.



Se andiamo a vedere la partita è stata decisamente la peggior prestazione da quando sulla panchina siede Massimo Oddo, un Sassuolo che ha spadroneggiato in lungo e in largo pur con i suoi limiti. I bianconeri hanno provato qualche attacco in ripartenza, ma sterili e veramente poca cosa rispetto al potenziale fatto vedere nella prima fase di Oddo sulla panchina. Pesa sempre l'assenza di Lasagna, perchè davanti c'è veramente il vuoto cosmico, ma non vorrei che diventasse anche la scusa per una resa che si ripete a ogni stagione.



Dal dopo Guidolin succede ogni anno, il primo a farne le spese fu Stramaccioni che dopo aver salvato la squadra con cinque giornate d'anticipo, vide poi perdere impotente le ultime quattro gare. Colantuono venne salvato dalla chiamata di De Canio e Iachini da quella di Delneri, ma l'onda del cambio tecnico dura poco come si sta vedendo adesso con Oddo. Ci vogliono dei segnali di risveglio e soprattutto bisogna capire cosa porta questo gruppo ad arrendersi nelle situazioni di tranquillità.



Altrimenti sarà sempre così, ci salveremo ma mai per meriti nostri ma sempre per demeriti degli avversari in lotta per non retrocedere e non è bello. Il gol di Fofana è una perla di rara bellezza, che alimenta il rimpianto nella consapevolezza che questi ragazzi singolarmente sono fortissimi, ma messi insieme in questa situazione diventano inguardabili. Sabato prossimo i friulani saranno di scena a Bergamo e se non ci sarà una scintilla, la formazione atalantina potrebbe passeggiare indisturbata sulle macerie bianconere.