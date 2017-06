Il mancato rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma sta mettendo in fermento il mercato dei portieri di mezza serie A e l'Udinese si ritrova ad essere al centro di diverse attenzioni. Meret è da tempo stato preso di mira dalla Juventus per il dopo Buffon, il Milan si dice sia alla ricerca di un giocatore di maggiore esperienza, ma tra tutti chi sta cercando di farsi sotto con maggiore insistenza sembra essere il Napoli.



L'asse Udinese-Napoli è una strada di mercato oramai collaudata e non è quindi difficile immaginare un avvio della trattativa piuttosto semplice. La piazza partenopea garantirebbe a Meret un inizio all'ombra di Reina che potrebbe rivelarsi un maestro per un ambiente caldo come quello napoletano. Ad alimentare gli indizi che porterebbero il ragazzo friulano all'ombra del Vesuvio c'è Pavoletti, che interessa parecchio a Delneri e che andrebbe a completare il reparto offensivo con Lasagna e De Paul.



Ma oltre ovviamente all'ok del giocatore, al momento le distanze tra domanda e offerta sono lontane, i friulani chiedono 18 milioni mentre il Napoli fatica ad arrivare a 15. Se però nell'affare rientrasse anche Silvan Widmer, da diverso tempo nel mirino di Sarri, si potrebbero aprire nuovi sviluppi ad oggi ancora difficili da prevedere. Intanto sembra sempre più probabile la partenza di Scuffet da titolare nella prossima stagione, tanto che sembra essere stato individuato in Albano Bizzarri la possibile riserva che funga da chioccia al giovane talento friulano.



Per il resto c'è ancora poca carne al fuoco, manca ancora la notizia del rinnovo di contratto per Felipe, ma pare che le parti siano intenzionate a continuare insieme. Per la difesa si fa sempre più insistente la voce che vuole Pezzella del Palermo come rinforzo della difesa, ma i Pozzo non sono ancora convinti sulla cifra di 4 milioni chiesta dai siciliani, bisognerà quindi aspettare una fase più avanzata del mercato. Infine il Deportivo la Coruna ha riscattato Guilherme ed è ormai questione di giorni l'ufficialità dell'acquisto di Svante Ingelsson dal Kalmar.