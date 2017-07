Udine-Napoli è l'asse più calda del momento per i tifosi friulani che hanno bisogno di un colpo grosso per cominciare a sognare in grande. A margine di un'intervista pare che il direttore sportivo, Mauel Gerolin, si sia fatto sfuggire il fatto che ormai le parti siano vicine per l'approdo di Karnezis all'ombra del Vesuvio, mentre per Pavoletti i problemi riguarderebbero l'ingaggio. Basta poco per capire che pero' l'affare sia reale e non si tratti solo di voci, Pavoletti è l'elemento perfetto che andrebbe a chiudere il cerchio degli attaccanti friulani.



Una mossa che sembra fatta apposta per sistemare la rosa per la nuova stagione. Nelle scorse settimane avevamo già parlato della sicura partenza da titolare di Scuffet, ma è chiaro che fin che ci sarà Karnezis in spogliatoio è difficile far partire le nuove gerarchie. Intanto Simone si è aggregato con tre giorni d'anticipo al ritiro offrendo da subito la sua massima disponibilità e facendo capire quanto sia completamente concentrato sulla stagione che sta nascendo. E' stato ceduto Heurtaux all'Hellas Verona, dispiace un po' per le qualità umane e tecniche del giocatore, ma piuttosto che tenerlo in panchina come nelle ultime stagioni è giusto che sia stato venduto.



Se l'Udinese dovesse mantenere questo profilo lento e inesorabile sul mercato, lasciando partire le pedine marginali ma colpendo con pochi acquisti di peso, le cose potrebbero finalmente cambiare. C'è fiducia e tanta, ricordando il centrocampo delle meraviglie visto lo scorso campionato Balic-Jankto-Fofana che a quanto pare è il perno su cui ruota tutto il progetto. L'arrivo di Lasagna, il ritrovato entusiasmo di Perica, con Pavoletti si chiuderebbe un quadro scoppiettante. Staremo a vedere ma per una volta sembra che l'estate non sia il momento dei saluti ma piuttosto quello degli arrivi.