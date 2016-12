Terza vittoria consecutiva e questa Udinese, magari senza strameritare, si ritrova nel mucchio a metà classifica senza nessuna voglia di fermare il suo percorso di crescita. La vittoria contro il Crotone, sulla stessa falsariga di quelle contro Bologna e Atalanta, è arrivata dopo che gli avversari hanno per larghi tratti dominato il gioco, mae poi andare a vincere la partita.La pazienza è sicuramente la dote più evidente dei friulani in questa fase della stagione, anche messi costantemente sotto pressione i ragazzi reggono l'onda d'urto senza disunirsi e aspettano l'occasione buona per rendersi protagonisti del gioco.. L'attaccante è nel momento più prolifico da quando è all'Udinese e oltre alle giocate semplici, cominciano a riuscirgli anche quelle più difficili e la qualità della seconda rete lo dimostra.La difesa sta bene, ieri ha sopperito agevolmente all'assenza per squalifica di Danilo ed è stato recuperato Angella, l'unico italiano in formazione ed anche questa è una nota positiva visto che il giocatore stava finendo ai margini della squadra. Solite garanzie sono arrivate dal resto del reparto arretrato, mentre quello che pare ancora mancare è il giusto feeling sulla trequarti.Ora arriva la partita di Marassi contro la Sampdoria, una vittoria potrebbe rilanciare i friulani a solleticarsi da fantasie europee che da diversi anni da queste parti non si fanno più. Piedi per terra questo è certo, ma questa squadra ha una caratura tecnica per potersela giocare e un tecnico che ci sa fare.. Staremo a vedere ma la sfida con i blucerchiati comincia ad assumere un fascino particolare, un po' come quelle stagioni in cui ci si giocava il posto Champions con Spalletti e Guidolin.