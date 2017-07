Bram Nuytinck, è lui il nome nuovo per la difesa bianconera, il tassello che arriva a coprire la casella vuota lasciata dalla cessione di Felipe. Difensore centrale mancino classe 1990, arriva a Udine dall'Anderlecht dove ha vinto tre campionati e tre coppe nazionali. Con il suo arrivo si inizia a capire meglio la cessione di Felipe, il nuovo arrivato olandese infatti era sotto osservazione da diverso tempo, come ammesso da Manuel Gerolin e in quest'ottica sarebbe rimasto chiuso dal brasiliano.



A questo punto del mercato si può dire che difesa e centrocampo sono due reparti sistemati, perlomeno per quanto riguarda l'undici titolare. Ora Delneri può dedicarsi a dare alla rosa un'impronta di gioco, andando a valutare se sia il caso di partire con la difesa a tre o a quattro che solitamente è il nodo cruciale su cui viene impostata la formazione friulana. Anche i tre di centrocampo dovrebbero essere confermati con Fofana, Jankto e Balic. Ovviamente fino all'ultima giornata non mancheranno i rumors, la sensazione è che qui non si andrà a toccare niente, ma si cercherà di trovare qualche valida alternativa per la panchina.



Il capitolo attaccanti, invece, sarà ancora bello caldo per un po', la scorsa settimana in uno slancio di entusiasmo vi avevo dato per fatta la trattativa tra Napoli e Udinese per il passaggio di Pavoletti in bianconero, ma purtroppo manca ancora l'ufficialità. Allo stato attuale le due società hanno già trovato l'intesa per il prestito secco e i partenopei potrebbero dare un aiutino per il pagamento dell'ingaggio che risulta essere il nodo. Discorsi Karnezis e Meret quindi bloccati, anche se sia il procuratore di Karnezis che di Pavoletti si sono dimostrati ottimisti per lo scambio e Meret potrebbe quindi tornare serenamente ancora una stagione alla Spal.



Ma non c'è fretta verrebbe da dire, l'Udinese è forte di una situazione di formazione che non prevede emergenze, certo l'attaccante serve ma non c'è alcuna fretta per trovarlo. Da questo punto di vista i friulani stanno lavorando anche su Riad Bajic, attaccante bosniaco classe '94 in forza ai turchi del Konyaspor. Trattative che porteranno a galla l'esperienza di Manuel Gerolin, in questi giorni probabilmente compariranno altri nomi tra gli attaccanti papabili e il tutto potrebbe consigliare a Pavoletti di accelerare il passaggio ai bianconeri, altrimenti potrebbe essere lui a rischiare di restare chiuso fuori.