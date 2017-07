Sembra che sia arrivata l'attesa fumata bianca, secondo Premium Sport, l'Udinese avrebbe raggiunto l'accordo con il Napoli per l'arrivo in bianconero di Leonardo Pavoletti. I friulani avrebbero raggiunto l'accordo con la parziale contropartita di Karnezis che andrà a fare da secondo a Reina al Napoli. Come avevamo annunciato la scorsa settimana, complici le parole di Manuel Gerolin, questo era il tassello mancante per completare la rosa friulana, che ora ha anche un nome importante per rilanciare la campagna abbonamenti partita a rilento.



Le parole di ieri di Delneri, avevano in qualche modo anticipato l'operazione: “ci serve una prima punta in grado di essere incisiva in area di rigore”. Pavoletti è il giocatore perfetto e primo nelle graduatorie dei nomi che sono passati di fronte alla dirigenza friulana durante questa fase del mercato. Non convincevano del tutto le varie candidature di Babacar, Falcinelli e Inglese. Le 14 reti segnate in 25 presenze nella stagione 2015/2016 da Leonardo rispecchiavano il curriculum ideale nel progetto di formazione che sta mettendo in piedi Delneri.



Tra le altre dichiarazioni del tecnico che anticipavano l'operazione di mercato, quelle di assoluta stima verso Simone Scuffet e la conseguente decisione di cedere Karnezis nell'operazione Pavoletti al Napoli: “Abbiamo fatto con la società la scelta di non tenere due portieri titolari. Simone è friulano e merita la sua occasione, il nostro portiere è lui”. Parole che fanno brillare gli occhi a tutti quei tifosi che hanno sopportato di tutto in questi ultimi anni, ma che finalmente intravedono la possibilità di un progetto che oltre alle idee societarie accomuna anche i sogni dei tifosi.