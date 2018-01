Mi rifaccio alle parole di Massimo Oddo al termine della sfida contro il Chievo Verona, in cui ha giudicato la prestazione dei suoi ragazzi come la peggiore da quando siede sulla panchina dell'Udinese. In effetti ha sicuramente ragione, la squadra non era la solita, mancava quella fluidità nella manovra e soprattutto i reparti sono rimasti scollegati. Ma rispetto a come eravamo messi una volta questi non sono certo problemi, non si può pretendere di essere sempre brillanti e se in una giornata opaca si porta a casa un punto in trasferta non è proprio niente male.



La squadra c'è e soffre quando c'è da soffrire, non voglio identificare per forza un colpevole, ma credo che due figure piuttosto chiave come Adnan e Stryger siano mancate veramente tanto. Nonostante Samir e Pezzella siano risultati tra i migliori in campo, hanno “inceppato” involontariamente un meccanismo che scorreva piuttosto bene. Nuytinck spostato a destra era spaesato e soprattutto non ha offerto quella grinta nelle ripartenze che trova in Stryger il suo punto di forza.



Spero capiate il discorso, non sto minimamente colpevolizzando Samir, pero' questa squadra ha equilibri sottili a cui bisognerà stare attenti in futuro. A centrocampo bene o male sono tutti intercambiabili e il rendimento non ne risente, in difesa le cose sono un attimo più delicate. Pezzella ha fatto la sua miglior prestazione da quando veste la casacca bianconera, ma il carisma e la pericolosità in fase offensiva di Adnan, in questo momento sono difficilmente eguagliabili.



Ma come si diceva... se i problemi sono questi il futuro può essere veramente sereno. Ovviamente poi quando la squadra gira male, ogni singolo commette i propri errori, ma per qualche istante si sono viste delle belle cose tra Jankto e Barak. Fofana sembra sempre in fase di rodaggio, ma ogni volta un po' meglio, basterà avere pazienza e aspettarlo. La sosta arriva nel momento migliore e fortunatamente senza una sconfitta, che poteva essere meritata ma avrebbe rovinato l'umore. Ci sarà il tempo di recuperare gli infortunati e presentarsi alla sfida contro la Spal pronti a rifarsi della sconfitta subita all'andata.