Non entusiasmanti, in certi tratti della partita noiosi, spesso prevedibili nelle trame di gioco ma ancora una volta imbattuti e quarto risultato utile consecutivo con un bottino di dieci punti in quattro partite. Questa è la fotografia dell'Udinese di ritorno da Marassi dopo il pareggio contro la Sampdoria, non si può fare a meno di sorridere nonostante una prestazione non spettacolare ma che porta in cascina un ulteriore punto che regala serenità alla combriccola bianconera per le festività natalizie.



Come si era detto quella contro la Sampdoria poteva diventare sfida da ambizioni europee o da sogni interrotti, diciamo che invece rimane tutto congelato e ci si rivede a gennaio. La squadra continua a reggere, questa settimana superando anche gli attacchi influenzali che hanno colpito in sequenza Delneri, Widmer e Perica. Il telaio e la mentalità sono ormai collaudati, ora manca giusto un pizzico di arroganza per prendere in mano le partite e comandare il gioco dall'inizio, perché l'Udinese in queste quattro sfide ha subito troppo gli avversari e attaccato veramente con il contagocce.



Sistemato il reparto difensivo, le festività dovranno consentire al tecnico di Aquileia di lavorare a nuove idee tattiche tra centrocampo e attacco. De Paul continua a faticare a trovare la sua posizione e l'intesa con i compagni, ma gode di buona condizione fisica, quindi gli va solo trovata la posizione e le dinamiche di gioco più congeniali. Kums potrà finalmente rifiatare, visto che nell'ultimo periodo è parso non averne più, mentre ci si aspetta qualcosa dal mercato. Servirebbe una mezzala di spinta, un giocatore in grado di alternarsi tra la mediana e l'attacco preferibilmente di fascia sinistra, visto che siamo in clima natalizio la lettera è stata fatta..