Si chiude la finestra di mercato invernale per l'Udinese e diciamo da subito che non ci sono stati colpi di scena ma il solito lavoro organizzato della società di programmazione per il futuro. Si è andata a sfoltire una rosa che tra vecchie glorie mai sbocciate (Armero e Koné) e giovani che non trovavano spazio era giusto sistemare. Si è trattenuto qualche scontento come Heurtaux e Lodi e questo sicuramente non è un bene, se per il primo c'è la speranza di reintegro nel progetto per il secondo la situazione è molto più emarginata.



Ma andiamo con ordine per quanto riguarda il settore acquisti, i friulani hanno fatto un azione di mercato perfetta con l'arrivo di Gnokouri dall'Inter; il centrocampista classe 96' ha già dimostrato di poter dire la sua in una grande squadra, ma qui troverà sicuramente l'ambiente ideale per emergere con minor pressione. In ottica futuro questa mossa potrebbe aprire la possibilità in estate della vendita di Badu che è sempre molto richiesto in Inghilterra. Estate che porterà a Udine Kevin Lasagna, lontano dai riflettori l'Udinese si è accaparrata un giocatore richiesto da diversi club nella scorsa sessione di mercato, giovane e italiano ogni tanto un “finalmente” ci sta.



Non si riesce a spiegare invece il ritorno di Ranegie, il giocatore fu allontanato da Udine in quanto elemento non proprio tranquillo, diverse furono le sue scorribande in città e nella vicina Austria. Avrebbe dovuto essere un'alternativa in caso di partenza di Perica, ma visto che il croato è rimasto, ci si ritrova in spogliatoio un ragazzo che è stato il compagno di Ibrahimovic nella Svezia, ma che ormai sembra agli sgoccioli della carriera.



Capitolo cessioni chiuso positivamente ma come si diceva prima, si poteva fare meglio. Koné, che con Delneri non ha mai giocato, è andato a Granada, Armero è tornato in Brasile e speriamo finalmente con un biglietto di sola andata. Penaranda non aveva per niente capito la realtà Udinese e l'ottima possibilità che aveva di crescere qui come aveva fatto in passato Sanchez, giusto assecondare la sua richiesta di essere ceduto, il prestito a Malaga lascia aperte le possibili plusvalenze future.



Infine la cessione di Wague al Leichester può' essere considerata giusta solo se si decide di reintegrare completamente Heurtaux. Passati dalla difesa a tre a quella a quattro, è evidente che c'era un esubero di centrali, con Angella, Heurtaux e Wague a scaldare la panchina. Però il francese non viene mai utilizzato nonostante la sua possibilità di giocare anche come terzino. Vedremo, forse questa finestra di mercato ha fatto chiarezza tra società e giocatore e potremmo finalmente rivederlo in campo.



Tra i nomi che sembravano sul piede di partenza c'era pure Adnan, ma per lui il secondo tempo contro il Milan ci ha fatto intravedere una possibile veste futura in maglia bianconera. Il giocatore iracheno non brilla sotto il profilo difensivo, ma in fase avanzata non è male, ecco quindi che Delneri sta cercando di trovargli una possibilità di utilizzo sulla mediana per dare il giro agli altri centrocampisti. Lasciando accesa una spia rossa sul capitolo Ranégie, diciamo che il mercato dei friulani si merita una tranquilla sufficienza.