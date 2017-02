Non posso neppure provare a nascondere l'emozione che ho provato nella tarda mattinata di oggi quando sulla casella mail ho ricevuto il comunicato stampa dell'Udinese Calcio: “Il Friuli riabbraccia Zico”. Ma è proprio così, grazie alla collaborazione con l'Udinese Club Arthur Zico di Orsaria, la società friulana è riuscita a convincere l'asso brasiliano a tornare a Udine come ospite della sfida tra Udinese e Sassuolo del 19 febbraio allo Stadio Friuli.



Il binomio Zico-Udinese rappresentano “tutto” per chi come me è nato agli inizi degli anni 80', una sottile poesia raccontata e tramandata tra le osterie e le piazze friulane. Il racconto di un'epoca che mentre veniva scritta aveva già il sapore della leggenda per la storia della nostra terra e non solo a livello calcistico. Il friulano ha sempre faticato a sentirsi rappresentato dalla sua società che arrivava da anni bui di serie C e sfide lontane dai fasti delle grandi squadre metropolitane.



Ma dopo il terremoto e l'inaugurazione della nuova casa battezzata “Stadio Friuli”, la voglia di sentirsi parte di quel sogno ha coinvolto anche i più scettici in un crescendo culminato con l'arrivo dell'asso brasiliano Arthur Antunes Coimbra detto Zico. Un nome che da queste parti mette i brividi anche solo a nominarlo, il campione umile che a Udine non voleva essere un sogno fine a se stesso, ma se lo si voleva ascoltare sognava di portare in alto tutta la città.



Così non è stato, dei problemi tipici della realtà italiana hanno interrotto il sogno, ma la passione nata in quel momento per i colori bianconeri è qualcosa che non è più andato via, passando dai genitori ai figli. Ora per tutti si apre la possibilità di vivere un giorno speciale, riabbracciare per un attimo Zico e far riemergere tutti quei ricordi, in un giro di campo che già dalle premesse è qualcosa da non perdere per nessuno che abbia il Friuli nel cuore.