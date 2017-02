Tanta delusione dopo un'altra prestazione sotto le proprie possibilità dei ragazzi di Delneri che tornano da Firenze con un pesante 3 a 0. E' una sconfitta non dovuta a un inferiorità dei friulani ma solo ed esclusivamente per una mancanza di motivazioni, l'Udinese nel primo tempo ha tenuto il campo e si è fatta vedere con una certa continuità nell'area della Fiorentina, ma è mancata quella voglia di vincere che nel calcio è tutto.



Firenze non è Verona e qui la differenza tra una squadra che vuole vincere e una che gli va bene tutto si vede eccome. Peccato, Delneri deve trovare il prima possibile il modo di motivare questi ragazzi, che se è vero che la salvezza è quasi in cassaforte, ricordiamo che Stramaccioni fu esonerato proprio a salvezza raggiunta per le cinque sconfitte arrivate dopo. Un calo motivazionale che è quindi nelle vene di questa squadra, ma oltre al fatto che è un po' presto, è qualcosa a cui bisogna per forza trovare soluzione.



In una brutta prestazione nel complesso, ma dopo che per un tempo la squadra aveva retto il campo e tenuto bene il confronto con i Viola, emergono i terzini friulani Widmer e Samir. Il brasiliano soprattutto è la sorpresa di questa stagione, arrivato dal Brasile come centrale difensivo è stato adattato terzino e la sua crescita di partita in partita è impressionante. Invalicabile sull'uno contro uno, ha una progressione in ripartenza pazzesca, ieri Chiesa ha visto i mostri per provare a saltarlo almeno una volta.



Le garanzie che offre Widmer sulla fascia destra sono tornate sui suoi livelli, con tanta copertura e spinta continua, non è un caso che lo svizzero stia tornando sui tabellini dei migliori club europei in vista del mercato estivo. Ma anche per valorizzare i giocatori, questa squadra deve svegliarsi, allo “Stadio Friuli” è in arrivo il Sassuolo nella giornata che è già storia per l'arrivo di Zico, sarebbe proprio un peccato vedere nuovamente un passivo come quello di Firenze.