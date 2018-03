Il danno oltre la beffa. Dopo l'eliminazione per mano del CSKA Mosca negli ottavi di finale di Europa League, il Lione rischia l'esclusione per un anno dalle coppe europee dopo gli scontri tra i tifosi transalpini e la polizia in occasione della gara di ritorno, con alcuni agenti feriti e ricoverati in ospedale. La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare e comunicherà la decisione il 31 maggio: il Lione era già sotto osservazione per i comportamenti razzisti da parte della tifoseria e gli scontri nello scorso aprile contro il Besiktas.