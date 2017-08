Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin boccia l'Europeo itinerante che il suo predecessore Michel Platini ha voluto per l'edizione del 2020. "Non lo rifarei perché ci crea problemi", dice il dirigente sloveno riferendosi, in un'intervista al magazine Kicker, all'edizione che sarà ospitata da 13 città per celebrare il 60° anniversario della rassegna continentale. Evidenziando le difficoltà legate alle diverse legislazioni e in alcuni casi alle differenti valute utilizzate dai paesi ospitanti, Ceferin esclude che lo stesso format possa essere utilizzato ancora: "Unire l'Europa in modo simbolico è stata una bella idea, ma non è un modello per il futuro".