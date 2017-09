Nuovo capitolo nella turbolenta vicenda che riguarda il Paris Saint-Germain e il Fair Play Finanziario: dopo la denuncia della Liga per gli acquisti di Neymar e Mbappé l'Uefa ha aperto un'indagine sui conti del PSG, per valutare se ci siano state o meno infrazioni al regolamento. Aleksander Ceferin però si sarebbe spinto oltre. L'Equipe riporta una frase pronunciata dal presidente dell'Uefa davanti ad alcuni membri dell'ECA: "Se voglio essere popolare come Michel (Platini) so che devo escludere il PSG dalle coppe europee". Una presa di posizione forte, dall'Uefa filtrano smentite su questo virgolettato ma la tensione nel mondo del pallone continua a crescere.