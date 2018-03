Alexander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha parlato a margine dell'assemblea per il decimo anniversario dell'Eca: "Var in Champions? Non ne abbiamo parlato con i club. L’Uefa resta convinta che prima di applicarle questo tipo di tecnologia ad una competizione come la Champions League, il nostro torneo più importante, si debba avere la sicurezza che il sistema sia perfetto. Non possiamo permetterci di sbagliare. Gli arbitri non sono pronti, il sistema non è ancora a punto, per questo è necessario aspettare, pur nella consapevolezza che la tecnologia può aiutare i lavoro degli arbitri".