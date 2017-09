Chiusura del mercato anticipato? La UEFA dice la sua attraverso le parole del suo presidente, Aleksander Ceferin: "Sono favorevole ad anticipare la chiusura del mercato. Sono consapevole che sia in corso una seria discussione in tutta Europa sull'opzione di anticipare il termine della sessione estiva di mercato: noi, dal canto nostro, stiamo seguendo attentamente la vicenda".



Molti club si sono lamentati, nelle scorse settimane, della durata del calciomercato, troppo lungo secondo Marotta e De Laurentiis, solo per citarne alcuni. In molti sono d'accordo, soprattutto diversi club inglesi. Ha proseguito, poi, al Times, il numero 1 dell'UEFA: "A mio avviso, non è positivo quando alcuni calciatori iniziano la stagione con una determinata squadra per poi cambiare poco dopo, per l'appunto prima della chiusura. Insomma, c'è parecchia incertezza. Per questo sono favorevole ad anticipare il termine". Parole importanti per il futuro del calciomercato: è il nuovo capitolo di una storia da rinnovare.