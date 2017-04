La Uefa ha annunciato di non aver aperto procedimenti disciplinari a carico di giocatori del Bayern Monaco dopo la notizia diffusa dalla stampa spagnola secondo la quale al termine dell'incontro del Santiago Bernabeu, vinto 4-2 dal Real Madrid ai tempi supplementari, tre giocatori del club tedesco (Vidal, Lewandowski e Thiago Alcantara ndr) sarebbero stati allontanati dalla polizia dopo un tentativo di 'irruzione' nello spogliatoio della terna arbitrale per discutere con il direttore di gara, l'ungherese Viktor Kassai, su alcune decisioni da lui prese tra cui l'espulsione di Vidal all'84' e la convalida di due gol dei Blancos in fuorigioco. La Uefa non ha però escluso di poter aprire dei procedimenti disciplinari sul tema in futuro.