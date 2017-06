Conclusasi con la vittoria del Real Madrid contro la Juventus nella finale di Cardiff, la Champions League è pronta ad eleggere le stelle del torneo. La Uefa ha stilato l'elenco dei 18 giocatori inseriti nella squadra dell'anno 11 titolari e 7 riserve anche se ancora la top 11 finale non è stata stilata.



SOLO 3 BIANCONERI - Nell'elenco dei 18 sono presenti soltanto 3 giocatori della Juventus. A nulla è servito arrivare in finale da imbattuti e con solo 3 gol subiti all'attivo. C'è il duo difensivo Buffon-Bonucci mentre a centrocampo è stato inserito Miralem Pjanic. Assente la coppia d'attacco bianconera Dybala-Higuain, per cui è pesato, probabilmente, il flop in finale.



Ecco l'elenco completo con tanto di motivazione:

PORTIERI:

Buffon (Juventus): Eccellenti performance, un talismano per la sua squadra.

Oblak (Atletico Madrid): Grande capacità di respingere e bloccare i tiri avversari evidenziati dall'elevato numero di parate fatte.

​

​DIFENSORI:

Bonucci (Juventus): Uomo chiave della linea a tre della Juventus. Abbina una buona attitudine difensiva con una visione ad ampio raggio nei passaggi.

Carvajal (Real Madrid): In costante crescita con il procedere della competizione.

Marcelo (Real Madrid): Proprio come Carvajal, dà un contributo eccezionale.

Sergio Ramos (Real Madrid): Capitano e uomo chiave nella vittoria della Champions.

Diego Godin: roccia dell'eccezionale difesa dell'Atletico Madrid.



CENTROCAMPISTI

Casemiro (Real Madrid): Ha dato al Real Madrid una struttura ed equilibrio difensivo incredibile. Senza contare i gol importantissimi.

Kroos (Real Madrid): Una sicurezza nel possesso palla, perfetto nel posizionamento. Un centrocampista completo.

Modric (Real Madrid) Technical Observers say: Excellent quick tempo passing and incisive attacking play kept Madrid ticking.

Isco (Real Madrid): Prestazioni di altissimo livello per il centrocampista offensivo. Dribbling, passaggi e gol, da ogni posizione.

Pjanic (Juventus): Giocatore profondo e di qualità, è stato elemento integrante nella corsa della Juventus fino alla finale.

Bakayoko (Monaco): Difensivamente ha avuto un impatto fondamentale nell'impressionante percorso del Monaco.



ATTACCANTI

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Capocannoniere per la quinta edizione consecutiva e uomo partita della finale. Decisivo in ogni turno della fase a eliminazione diretta.

Messi (Barcellona): Secondo marcatore della Champsions e sempre capace di creare gol e occasioni per sè e per i compagni.

Griezmann (Atlético Madrid): Senso del gol, spirito di sacrificio, collegamento fra i reparti. E' un esempio per tutti gli attaccanti odierni.

Mbappè (Monaco): Il più eccezionale dei giovani calciatorio di una squadra di giovani eccezionali.

Lewandowski (Bayern Monaco): Un altro attaccante che ha sempre fatto bene, segnato gol e fatto giocate decisive in una squadra pericolossissma come il Bayern.