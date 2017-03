Vent'anni ancora da compiere, centosettantatre centimetri di talento puro. Si chiama Cengiz Ünder l'ultima perla del calcio turco, la speranza di un movimento che spera di rilanciarsi con le nuove leve. Enes Unal del Manchester City, Emre Mor del Borussia Dortmund e proprio Cengiz Ünder, che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell'Istanbul Başakşehir, sorprendentemente al secondo posto della Super Lig con due punti di ritardo dal Besiktas. L'ultimo anno dell'esterno d'attacco classe 1997 che s'ispira a Douglas Costa, che in patria paragonato a Gökhan Töre, è stato un crescendo: dall'Altinordu, seconda serie turca, al club di Istanbul, fino alla nazionale. Terim gli ha dato fiducia, ieri Ünder l'ha ripagato, con un gran gol contro la Moldova.







MENO DI UN MILIONE - Nato a Sindirgi, Cengiz Ünder ha mosso i primi passi nel Bucaspor dove ha giocato tra il 2007 e il 2013. Poi si è trasferito all'Altınordu, con il quale, in due stagioni, ha messo a segno 11 gol in 51 partite di campionato. L'ex BB Istanbul, diventato Istanbul Başakşehir nel 2014, l'ha pagato un'estate fa poco più di 700 mila euro, sfruttando le difficoltà economiche del club di Smirne, ora si sfrega le mani. Cengiz Ünder vale dieci volte tanto, al di là delle smentite di rito non è esclusa una sua partenza a giugno.



SPONSOR EMRE - Su di lui si sono mossi Galatasaray, Fenerbahçe e diversi club della Bundesliga, tra i quali il Bayer Leverkusen. Anche se ha solo 20 anni, è pronto per il grande salto. Garantisce per lui Emre Belozoglu, ex centrocampista dell'Inter, che gli ha consigliato l'Italia e di lui ha detto: "E' è un passo avanti rispetto agli altri giocatori per come gioca e per la sua visione della vita. - riporta il sito della Uefa - Per questo andrebbe elogiata la sua ex squadra, l'Altınordu. È uno dei migliori talenti del calcio turco. Deve ancora migliorare fisicamente, sarà pronto per un club turco più importante o per un club europeo"