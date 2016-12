Preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Alex Sandro: la Supercoppa Italiana contro il Milan è durata solo mezz'ora per il terzino brasiliano, costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare. Il day after ecco il primo bollettino medico diramato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: "Dai primi accertamenti è stata confermata la diagnosi di traumma distrattivo ai flessori della coscia destra, la cui entità verrà meglio dimensionata nei prossimi giorni". Il rischio è che si ripeta la stessa prognosi di Leonardo Bonucci, solo gli esami dei prossimi giorni faranno più chiarezza.