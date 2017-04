Adesso è ufficiale: Ausilio e l’Inter saranno insieme fino al 2020. A comunicarlo è la società di corso Vittorio Emanuele mediante una nota ufficiale apparsa sul proprio sito. Il direttore sportivo ha così commentato la notizia che era nell’aria da molto tempo.



“Dopo quasi 20 anni all’Inter, dal Settore Giovanile alla Prima Squadra, è un onore e sono molto felice di continuare il mio percorso in società. Ringrazio Suning, il chairman Zhang Steven e tutto il management per la fiducia riposta in me: insieme continueremo a rinforzare la squadra per riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo”