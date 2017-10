La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Marcelo Brozovic salterà il derby di domenica sera. Questo è quanto si apprende dal comunicato della società nerazzurra.



IL COMUNICATO - "Nel primo pomeriggio di oggi il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic ha effettuato esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo l'infortunio subito durante Croazia-Finlandia di venerdì scorso. Gli esami hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo sinistro. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni".



CHE BEFFA - Spalletti perde dunque uno degli uomini più in forma, autore di una doppietta nella doppietta di Benevento. Una vera e propria beffa per Marcelo Brozovic, che dopo l'avvio complicato in stagione sembrava lanciato per un posto tra i titolari in occasione della sfida contro il Milan.