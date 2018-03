Dopo alcuni periodi di allenamento con la Fiorentina, Dusan Vlahovic - definito in patria il "nuovo Ibrahimovic" - entrerà in pianta stabile nelle sessioni viola. Il classe '00 serbo, acquistato e lasciato al Partizan Belgrado, anche per motivi burocratici, "a partire da domani, venerdì 23 marzo, e fino al termine della stagione, il calciatore Dusan Vlahovic si allenerà con la Prima Squadra viola", come riportato dalla società gigliata con un comunicato.