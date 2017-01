Sono arrivate in giornata le ufficialità dei trasferimenti di Francesco Joyce Anacoura (portiere) e Eric Lanini (attaccante), due classe ’94 sotto contratto con la Juventus. Il primo è passato in prestito all’Ancona (Lega Pro girone B) dopo il periodo non positivo alla Casertana mentre l’attaccante ex Entella si è trasferito a titolo temporaneo al Matera (Lega Pro girone C).