Il Campionato Primavera 1 TIM 2017/2018, col nuovo format a Girone unico con gare di andata e ritorno, prenderà il via il prossimo 9 settembre, per concludersi il 19 maggio 2018. Il titolo di Campione d'Italia per la categoria sarà sempre assegnato al termine di una Fase Finale, prevista dal 5 al 9 giugno 2018.



Come noto per il primo anno del nuovo format ai nastri di partenza ci saranno solo squadre appartenenti alla Serie A TIM 2017/2018. Questo l'elenco delle 16 formazioni che hanno acquisito il titolo sportivo per partecipare alla prima edizione del Campionato Primavera 1 TIM: Atalanta, Bologna, ChievoVerona, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese.