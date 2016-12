Una stella che non ha forse mai brillato quanto avrebbe potuto, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Si tratta di Fernando Cavenaghi. L'attaccante argentino lascia il calcio giocato a 'soli' 33 anni, e saluterà i suoi tifosi nel 2017 al Monumental di Buenos Aires, stadio del suo River Plate, dove è tornato quando i biancorossi sono retrocessi in seconda divisione. Fino ad arrivare a vincere la Copa Sudamericana nel 2014 e la Libertadores nel 2015. L'ultima esperienza di Fernando avviene a Cipro, con la maglia dell'APOEL Nicosia, con 19 goal in 18 presenze in First Division nel 2015/2016.