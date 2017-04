Fulmine a ciel sereno per la Fiorentina che non avrà a disposizione un titolare importante per la partita contro l'Empoli. Si tratta del perno della difesa, Gonzalo Rodriguez.



Il centrale argentino che proprio domenica scorsa si era sbloccato dal punto di vista realizzativo, siglando una bella rete di testa contro la Sampdoria, dovrà restare ai box a causa di una contusione alla coscia destra subita ieri in allenamento.



Le terapie per il recupero sono già iniziate e nei prossimi giorni verrà fatto il punto della situazione.