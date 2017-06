Fabio Galante non sarà più il direttore sportivo del Chiasso, lo ha annunciato il club svizzero con una nota sul proprio sito ufficiale:



FC Chiasso 2005 SA e il direttore sportivo Fabio Galante comunicano di aver deciso di comune accordo di terminare la propria collaborazione a far data dal 30.06.2017.

La società ringrazia il sig. Galante per l’impegno e la professionalità profusi durante la sua esperienza in Rossoblù augurandogli il meglio per le prossime esperienze professionali.



Per Galante (foto FC Chiasso) c'è l'ipotesi di un ritorno all'Inter, dove andrebbe a ricoprire l'incarico di club manager. Un'ipotesi alla quale aveva aperto lui stesso in una recente intervista concessa a SportMediaset: "Tornare all'Inter? Sarebbe per me un ritorno dopo aver giocato tre anni con quella maglia e mi farebbe molto piacere. Il mio nome è stato accostato all’Inter ma non come team manager, ruolo coperto molto bene da Fabio Pinna, ma come club manager: sostanzialmente lo stesso ruolo che Cristian Abbiati ricopre al Milan e Angelo Peruzzi alla Lazio. Mi hanno accostato a questi colori sia per la vicinanza con l’Inter Academy sia perché ho grande stima e rispetto per Spalletti. Se ci fosse la possibilità di diventare club manager dell’Inter sarei molto contento".