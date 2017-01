Our new Academy Coach? Steven Gerrard!https://t.co/76yUkdujwU — Liverpool FC (@LFC) 20 gennaio 2017

Se ne discuteva da tempo, ma ora è ufficiale: dopo quasi due anniNon da giocatore, né da dirigente, l'ex capitano inizia la sua avventura da allenatore nel settore giovanile dei Reds: a partire da febbraio Gerrad proverà a portare tutta la sua esperienza nell'academy del club e con il responsabile Alex Inglethorpe comincerà un percorso che potrà portarlo a diventare un coach di tutto rispetto anche tra i grandi. Lo stesso Gerrard confida al sito ufficiale del Liverpool le proprie emozioni: "E' come se si chiudesse il cerchio, torno dove è iniziato tutto. Non è una decisione presa in base alle emozioni, ma sulla base di cosa posso offrire al Liverpool. Non ho bisogno di spiegare alla gente cosa significhi questo club per me, ma quando ho saputo di poter tornare ho voluto un ruolo nel quale potessi effettivamente aiutare. Incontrare Inglethorpe, vedere il lavoro che fanno e che vorranno fare a Kirby mi è piaciuto, è la giusta soluzione al momento giusto per tutti. Mi dà la grande opportunità di imparare e crescere come allenatore e allo stesso tempo di offrire la mia conoscenza, le mie idee e la mia esperienza ai giovani in un periodo importante per lo sviluppo".