#cuoregranata #daicandom

Luca Ghiringhelli prolunga il contratto con Reggiana fino al 30 giugno 2019. https://t.co/THFXOu3jOk — A.C. Reggiana 1919 (@AC_Reggiana1919) 15 settembre 2017

Attraverso una nota ufficiale, larende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di. Il duttile difensore classe 1992 ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2019.Di seguito il comunicato: “A.C. Reggiana 1919 S.p.A. comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Luca Ghiringhelli sino al 30 Giugno 2019. Luca Ghiringhelli arriva a Reggio Emilia dal Pavia nel Luglio 2016, diventando da subito un elemento importante della squadra di via Mogadiscio. Nella prima annata in maglia granata il difensore pavese ha collezionato 35 presenze stagionali, con due reti e tre assist all’attivo, dimostrandosi uno dei protagonisti della cavalcata della Reggiana fino alla semifinale playoff del Campionato di Lega Pro. In questo senso, A.C. Reggiana è lieta di proseguire la sua avventura con il terzino classe 1992, certa che sarà ancora fonte di soddisfazioni reciproche”.