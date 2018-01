Leon Goretzka sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L'annuncio lo ha dato direttamente in conferenza stampa il direttore sportivo del club Christian Heidel: "Ci ha informato all'inizio di questa settimana. Ieri Karl Heinz Rummenigge ci ha informato che Goretzka ha superato le visite mediche. Stiamo perdendo un giocatore molto importante. Ha firmato un contratto con il Bayern dal primo luglio 2018. Abbiamo fatto tutto il possibile per trattenere Leon allo Schalke. In estate c'era un principio d'accordo, poi ha scelto di aspettare. Non è una situazione che ci sorprende, siamo pronti".



LE PAROLE DEL TECNICO - Anche il tecnico Tedesco ha voluto dire la sua: "Siamo tristi e delusi, perché è dura perdere un giocatore così. Ma bisogna accettare la decisione. Ora chiedo ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto, di farlo ancora: Leon resterà fino al termine della stagione".



LA SITUAZIONE - Leon Goretzka è in scadenza di contratto a giugno 2018 ed era cercato da diversi club di Premier League, dalle due spagnole e dalla Juventus: niente da fare, a parametro zero, dal primo luglio, sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco.