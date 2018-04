Sfilata di campioni per la #HallOfFame del #Calcio italiano

Laricorderàistituendo un premio a suo nome: dalla prossima edizione della Hall of Fame infatti sarà istituito il premio Fair Play, che sarà dedicato all'ex capitano della Fiorentina. Lo ha confermato il Sub Commissario federale: "Interpretando il senso di partecipazione di tutto il calcio italiano, dalla prossima edizione della ‘Hall of Fame’, d’accordo con la giuria, ci sarà un premio speciale per il ‘Fair play’ e sarà dedicato a Davide Astori".