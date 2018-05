Andres Iniesta non si trasferirà in Cina al Chongqing Dandgai Lifan. Sembrava fatta per l'arrivo del centrocampista del Barcellona, ma il club cinese ha annunciato in una nota ufficiale che il giocatore non arriverà: "Non andremo contro la politica dei costi della Federazione né distorceremo il mercato ma continueremo a investire in modo razionale".



VIA DALL'EUROPA - Una netta marcia indietro rispetto al suo presidente, Gong Daxing, che nei giorni scorsi si era mostrato più che ottimista sull'arrivo del centrocampista blaugrana. Iniesta ha già ufficializzato il suo addio al Barcellona specificando che proseguirà la carriera fuori dall'Europa ma senza fornire altri dettagli.