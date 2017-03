Il primo derby di Milano nella stagione 2017/2018 si giocherà in Cina. Dove l'Inter torna per la prima volta da quando Suning ha acquistato il club nerazzurro. L'appuntamento è fissato lunedì 24 luglio al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, la "casa" del Jiangsu Suning. La sfida tra nerazzurri e rossoneri è valida come prima giornata dell'International Champions Cup.



L'evento è stata ufficializzato in conferenza stampa a Shanghai. Presente anche l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, che ha dichiarato: "C'ero anch'io quando l'Inter venne in visita in Cina nel 1978, primo club italiano. Fu l'ultima partita di Mazzola e io, fresco vincitore della Coppa Italia Primavera, fui aggregato alla squadra perché Bordon era impegnato con la Nazionale per i Mondiali in Argentina".