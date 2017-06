#PL clubs from the 2016/17 season have confirmed their released players lists



Alla fine è arrivata l'ufficialità. Non del, ma della: dal 30 giugno Zlatansarà costretto a trovare una nuova squadra. Ancora ai box dopo il brutto infortunio nel quarto di finale di Europa League contro l', dove ha rimediato una lesione del legamento crociato del ginocchio destro, il gigante svedese non avrà problemi a trovare un club pronto ad accoglierlo.- Sul web, infatti, tante sono, che si stanno facendo avanti, attraverso tweet con i quali dichiarano di essere pronti a tutti pur di accoglierlo. Come successo lo scorso anno, quando un club di quarta divisione tedesca, ilpubblicò una lista allettante per convincerlo: "Oberhausen adotterà la monarchia e Ibrahimovic sarà nominato Re assoluto; la birra Konig Pilsner cambierà nome in Ibra Pilsner; la piscina Ebrtbad, chiusa nel 1983, verrà riempita ogni volta che Ibra vorrà andare a nuotare". Ora è il turno di WBA, Hertha Berlino, LA Galaxy e Celtic (dove i tifosi sognano). Qualcuno dall'Italia lo chiamerà?