Il sito ufficiale della Juventus pubblica un aggiornamento sulle condizioni di Benedikt Howedes: "Nel corso della seduta di allenamento dello scorso giovedì 21 settembre, ha riportato un trauma distrattivo alla regione posteriore della coscia sinistra, in un'area fibrocicatriziale riferibile a lesione di vecchia data, che ai primi accertamenti appare di lieve-media entità. La prognosi iniziale può essere indicativamente dimensionata in 4 settimane per la ripresa dell'attività, ma potrà essere meglio definita solamente dalle risultanze di monitoraggio clinico quotidiano e di ulteriori controlli strumentali". Se tutto andrà per il meglio, quindi, non rivedremo Howedes (zero presenze finora in questa stagione) in campo prima di fine ottobre/inizio novembre.