Ora è ufficiale, dopo i rumors degli scorsi giorni: l'ex Juve Luciano Moggi è il nuovo direttore generale del Partizani Tirana. Un mese dopo la condanna definitiva e la radiazione da parte della FIGC, dunque, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale da parte del club della capitale albanese. Per la prima volta dopo Calciopoli, Luciano Moggi torna a svolgere un ruolo all’interno di un club calcistico.



RADIAZIONE VALIDA SOLO IN ITALIA - La radiazione a vita nel calcio italiano per l’ex Direttore Generale della Juventus è valida solo per l'Italia, mentre all'estero può tranquillamente lavorare: è arrivato l'accordo con il 79enne dirigente, che per i prossimi tre anni svolgerà le mansioni di direttore generale della società albanese. La nota ufficiale del club recita: "Grazie a questo accordo, grazie all’esperienza e alle competenze che possiede Moggi, il club potrà raggiungere i massimi livelli non soltanto in patria, ma anche in campo internazionale".