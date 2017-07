Non ci sarà l'Italia, ancora una volta e almeno nell'immediato futuro, per il difensore classe 1994 del Paris Saint Germain Marquinhos. Come riporta il sito ufficiale del club, il giocatore brasiliano ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2022, spegnendo i rumors che lo volevano nel mirino dell'Inter prima e della Juventus poi. Marquinhos è un pallino di Walter Sabatini, nuovo direttore dell'area tecnica di tutte le squadre del gruppo Suning, acquistato ai tempi della Roma per poco più di 7 milioni di euro e rivenduto a circa 31. La stessa Juve, nell'ambito delle recenti chiaccherate col PSG per Matuidi, Aurier e Alex Sandro, ha fatto un sondaggio per il nazionale brasiliano, ricevendo risposta negativa. Perchè il futuro di Marquinhos, vincitore di 3 campionati franceseu, 3 Coppe di Francia, 4 Coppe di Lega e 2 Supercoppe, sarà ancora a Parigi e ancora in Ligue 1.





Le @PSG_inside est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Marquinhos. Il est donc lié au Club jusqu'en 2022 #Marquinhos2022 pic.twitter.com/ifqkZrDHMY — PSG Officiel (@PSG_inside) 1 luglio 2017