MILAN – NAPOLI Domenica 15 aprile 2018 ore 15.00

(anziché ore 20.45)

JUVENTUS – SAMPDORIA Domenica 15 aprile 2018 ore 18.00

(anziché ore 15.00)

LAZIO – ROMA Domenica 15 aprile 2018 ore 20.45

(anziché ore 18.00)

, che si recupera ilsono state rese ufficiali anche le variazioni di anticipi e posticipi dellasi giocherà ilanziché alle 20.45;prevista per le 15 del 15 aprile viene posticipata alle 18, mentre Lazio-Roma, prevista inizialmente per le ore 18, è stato spostata alle 20.45.Dopo 5 anni il derby di Roma torna, quindi, a giocarsi di sera per quanto riguarda la Serie A, visto che lo scorso anno, nella semifinale di Coppa Italia, Lazio e Roma si erano già sfidate in notturna. Ecco, di nuovo, le variazioni di domenica 15 aprile: