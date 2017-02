Era stato inserito nella lista dei preselezionati per dirigere le partite dei Mondiali di Russia 2018. Ma Nicola Rizzoli ha deciso di rinunciare alla competizione. A comunicarlo è stato lo stesso arbitro bolognese, attraverso una lettera inviata al presidente dell'AIA, Marcello Nicchi.



LA LETTERA - Ecco alcuni stralci della lettera inviata da Rizzoli: "Il momento di fare un passo indietro è sempre importante e complicato. Credo però che, una volta presa la decisione, sia giusto vivere i sentimenti fino in fondo e appieno, come ho sempre fatto. Per questo motivo, dopo la decisione condivisa di rinunciare al percorso che potrebbe portare al mondale di RUSSIA-2018, credo sia il momento dei ringraziamenti. Non potrò mai personalmente riuscire a ringraziare tutte le persone che nel piccolo

o nel grande hanno contribuito a successi personali di una carriera internazionale indimenticabile. Successi che, come ho sempre sostenuto, fanno parte di un collettivo importante, quello degli arbitri Italiani. Per questo motivo il ringraziamento principale va all’AIA TUTTA. (...) Oggi mantengo l’entusiasmo di un ragazzino e l’esperienza di un uomo ed arbitro

maturo. Pertanto, come sempre, farò il tifo ed appoggerò con tutte le mie capacità chi avrà l’onere e l’onore di rappresentare l’AIA ai Mondiali in Russia".