Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx — Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 agosto 2017

questa la clamorosa decisione presa dal giocatore che rinuncia così alla chiamata del ct Southgate e saluta la formazione dei Tre Leoni dopo. Il giocatore ha spiegato a Press Association Sport: "E' grandioso che Gareth Southgate mi abbia chiamato questa settimana per dirmi che mi voleva di nuovo con l'Inghilterra per le prossime partite. L'ho apprezzato. Comunque ci ho pensato a lungo e duramente, ho detto a Gareth che ho deciso di ritirarmi dal calcio internazionale. E' stata una decisione difficile, ho discusso a lungo con la mia famiglia, il mio allenatore all'Everton e quelli a me più vicini.Lasciare il Manchester United è stata una scelta difficile ma ora so che è stata la decisione giusta tornare all'Everton. Voglio concentrare tutte le mie energie ad aiutare la squadra a vincere. Resterò sempre un tifoso appassionato dell'Inghilterra.".L'Inghilterra perde uno dei giocatori più rappresentativi della sua storia, non solo per quanto fatto con la maglia della nazionale ma anche per quanto realizzato con i club, basti guardare alle sue statistiche:(secondo di sempre dopo Shearer),(183 reti con il Manchester United) e(253 gol complessivi). Rimpiange di non aver vinto titoli con la nazionale, ma a livello di club ha vinto tutto:conquistata a Solna lo scorso 24 maggio.