Il medico del Celta Vigo, Juan José García Cota, annuncia la notizia peggiore per qualunque tifoso italiano:. Per lui è attesa un'operazione chirurgica. I tempi di recupero sono ancora incerti, ma si parla di un minimo di 6 o 7 mesi di stop.Il classe '87 ha sofferto l'ennesimo gravissimo infortunio in carriera. I continui problemi fisici ne hanno limitato l'ascesa tra i migliori calciatori azzurri, come avrebbe potuto ambire con il talento a sua disposizione. Le rotture al crociato sofferte in precedenza riguardavano il ginocchio destro, ma il suo recupero ad altissimi livelli è tutt'altro che sicuro.