Arrivano brutte notizie dall’infermeria dell’Inter: nella gara di Youth League tra i nerazzurri e la Dinamo Kiev, il difensore Zinho Vanheusden ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Questo l’esito degli esami svolti dal calciatore belga, che dovrà osservare un lungo periodo di stop. Il classe ’99 svolgerà la riabilitazione in Belgio.



LE DICHIARAZIONI DEL PADRE - Intanto il papà del calciatore, che ne cura anche gli interessi, ha parlato ai microfoni di Sporza.be: "Zinho è ovviamente molto triste perché quest'anno si era guadagnato la prima squadra e la convocazione nell'Under 2. Inoltre proprio in questo periodo stavamo parlando del rinnovo di contratto con l’Inter. È il momento più brutto della sua carriera, ma Zinho sa che ci sono persone che devono subire cose peggiori. Dal punto di vista mentale sta già bene”.



INTER SUL MERCATO - Quella di Vanheusden è una perdita importante soprattutto per Luciano Spalletti, che adesso potrà contare solo su Miranda, Skriniar e Ranocchia come difensori centrali, con l'eventuale supporto di D'Ambrosio in caso di necessità. Il mercato degli svincolati non sembra attrarre particolarmente la società di corso Vittorio Emanuele, che però a gennaio dovrà fare qualcosa per rinforzare il reparto arretrato.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato della società nerazzurra: "Gli esami clinici e strumentali cui è stato sottoposto Zinho Vanheusden hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il difensore sosterrà un intervento chirurgico".