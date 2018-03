La Roma rende nota la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2017, dopo il Consiglio di Amministrazione tenutosi ieri, 28 febbraio. Tra gli aspetti più interessanti, la comunicazione degli acquisti a titolo definitivo degli attaccanti Patrick Schick e Gregoire Defrel e contestualmente le cessioni di Manel Iturbe e Seydou Doumbia, rispettivamente ai messicani del Club Tijuana e allo Sporting Lisbona. Il cda ha anche approvato un aumento di capitale di 115 milioni di euro deliberato nel precedente appuntamento del 26 ottobre 2017. I conti sono in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2016: da un passivo di 53,4 milioni di euro si è passati a uno di 40,3.



Ecco quanto recita la parte della relazione relativa alle operazioni di mercato:



Nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2017/18, effettuata dal 1 luglio al 31 agosto 2017, la Società ha continuato ad investire per l’acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori. In particolare, sono stati acquisiti a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive relativi ai calciatori Kolarov e Under, mentre per i calciatori Defrel e Schick sono stati inizialmente sottoscritti contratti di acquisto a titolo temporaneo, rispetto ai quali dopo la conclusione del Semestre e prima della data della presente Relazioni si sono verificate le condizioni contrattuali previste che impongono di trasformare l’acquisto temporaneo in definitivo. Si ricorda inoltre che nel mese di giugno 2017 erano già state definite le operazioni di acquisizione a titolo definitivo dei diritti relativi ai giocatori Gonalons, Karsdorp, Moreno e Lorenzo Pellegrini.



Sono state anche definite le cessioni a titolo temporaneo dei diritti relativi ai calciatori Ponce, Gyomber e Seck, e sono state ceduti a titolo definitivo i diritti relativi a Vainqueur. Inoltre, per il calciatore Silva Duarte (Mario Rui), è stato definito un contratto di cessione a titolo temporaneo, con obbligo di conversione a titolo definitivo, avvenuto nel corso del semestre a seguito del verificarsi delle sottostanti condizioni contrattuali. Tali operazioni si aggiungono alle cessioni a titolo definitivo definite nel mese di giugno 2017, relative ai calciatori Salah, Rudiger, Paredes, Frattesi e Marchizza. Inoltre, nella sessione estiva sono state definite le cessioni a titolo temporaneo dei diritti relativi ai calciatori Zukanovic, Doumbia e Iturbe, rispetto ai quali dopo la conclusione del Semestre e prima della data della presente Relazione si sono verificate le condizioni contrattuali previste che impongono alle Società cessionarie di trasformare l’acquisto temporaneo in definitivo. Infine, nel corso del Semestre, sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Manolas fino al 30 giugno 2022, Nainggolan, Perotti e Abdullahi Nura fino al 30 giugno 2021 e di Fazio e Castan, fino al 30 giugno 2020.